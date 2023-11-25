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Gençleşmek için sınır tanımıyor

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Daha önce genç görünmek için sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, bu sefer de yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi

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Gençleşmek için sınır tanımıyor
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Hafta içi her gün Star TV ekranlarında program yapan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemlerle sık sık adından söz ettiriyor. Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi."
ÇOK GÜZEL OLACAK"
Yaptırdığı işlemleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Seda Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini söyledi.
Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" dedi. Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekti. Ünlü isim işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtti.
 
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