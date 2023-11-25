Ağır hasarlı binanın kolonlarından tencere çıktı

Adana’da ağır hasarlı olduğu için yıkımı devam eden İnci apartmanının kolonlarından tencere çıktı

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Adana’da ağır hasar alan İnci apartmanının kontrollü yıkımı esnasında kolonlarından tencere çıktı.Yıkım sırasında binanın kolonundan bir tencere çıkması büyük tepki çekti. Yapı denetimlerinin yetersizliği ve binaların inşasında kullanılan malzemelerin niteliği, ciddi bir tartışma konusu haline geldi.Vatandaşlar, deprem sonrası hasar gören binaların nasıl yapıldığı ve denetlendiği konusunda yetkililerden daha etkili önlemler alınmasını talep ediyor. Yıkım kararı öncesinde ortaya çıkan tencere olayı, deprem sonrası hasar gören binaların güvenilirliği ve yapı denetimi konularında toplumda daha fazla farkındalık oluştururken, ilgili mercilerin bu konuda daha etkin adımlar atması bekleniyor.Tepkilere neden olan konuya ilişkin DHA’ya konuşan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, sosyal medyada dolaşan fotoğrafı değerlendirdi. Metal kabın sanıldığının aksine kolon içerisinde değil, hatıl adı verilen beton bağlama unsurunda yer aldığını dile getiren Aksungur, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.Kabın, inşaat sürecinde şantiyede çalışırken yemek yiyen işçilerin fark etmeden kalıbın içinde unuttuğu bir parça olabileceğini söyleyen Aksungur, şu ifadeleri kullandı:“Bu hatıl binada taşıyıcı eleman değil. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek perde duvarı tutmak için yapılan, içerisinde 4 demir olan bir elemandır. Binanın taşıyıcı unsuruyla alakası yoktur. Böyle bir manzarayla daha önce karşılaşmadım. Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya da birisi muziplik olsun diye bırakmıştır veya başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuştur. Denetimler daha sıkı yapılmalı. Planlama, projelendirme ve yapım sürecinde denetim çok önemlidir. Bu üçlü sacayağından birinin halkası kırılırsa bu yıkımlar kaçınılmaz olur.”