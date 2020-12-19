Gaziantep'te hastanede patlama: 9 ölüm

Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdiğini açıkladı

Gaziantep'te bir hastanede patlama meydana geldi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta hayatını kaybetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip corona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

''OKSİJEN CİHAZINDAN ÇIKTI''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e giderek patlama yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca incelemelerin ardından açıklamala yaptı.

Koca, ''Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı. Yoğun bakımda takip ettiğimiz 19 hastadan 9'unu kaybettik'' dedi.

Koca, sözlerine şunları da ekledi:

''16 hastane personeli etkilendi. 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılıyor'' dedi.

"VEFAT SAYIMIZ 9 OLDU"



Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı.

Koca, paylaşımında "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'e gitti. Bakan Gül, "2 savcı tüm süreci yakından soruşturuyor" açıklamasını yaptıç

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Gaziantep valiliği olaya ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.



Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül "Hastalarımız başka hastanelere nakledildi. Vefat edenlerle ilgili savcılık soruşturma yapıyor. Teknik olarak cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Denetimlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı bir hastane. Olayda yaralı yok. Söz konusu 14 kişi zaten hastanede hasta olarak yatan kişiler" dedi.

SORUMLULARIN TESPİTİNE YÖNELİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yayınladığı açıklamada "19.12.2020 günü saat 04:45 sıralarında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki Cumhuriyet savcısı adli

soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve

sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği

hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül," Cihazdan çıkan yangından dolayı patlama oldu. Olayla ilgili incelemelesi savcılığımız ve ilgili makamlar sürdürüyor. Hastalarımız tahliye edildi, tedaviler devam ediyor. Yoğun bakım sıkıntısı çeken herhangi bir hastamız yok" açıklamasında bulundu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te bir hastanede oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin müfettiş görevlendirdi.