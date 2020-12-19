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UBP'de Olağanüstü Kurultayı yarın

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UBP'de Olağanüstü Kurultayı yarın
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor.
Parti Başkanının seçileceği Kurultayda tek aday, UBP Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner olacak.
Lefkoşa Elysium Park Salonu’nda yapılacak kurultay saat 12.00’de gerçekleşecek. Kurultay, Covid-19 önlemleri ile yapılacak. 
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