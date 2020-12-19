UBP'de Olağanüstü Kurultayı yarın

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor.
Parti Başkanının seçileceği Kurultayda tek aday, UBP Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner olacak.
Lefkoşa Elysium Park Salonu’nda yapılacak kurultay saat 12.00’de gerçekleşecek. Kurultay, Covid-19 önlemleri ile yapılacak.
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