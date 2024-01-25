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Fox TV’nin adı değişti

Fox TV, isim değişikliğine giderek adını Now TV yaptı

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Fox TV’nin adı değişti
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Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, Fox TV’nin isim değişikliğine giderek adını Now TV yaptığını duyurdu.
RTÜK, Amerikan merkezli ve Türkiye’de yayın yapan Fox TV’nin isim değişikliğini onayladı.
Değişikliği sosyal medya hesabından duyuran RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı” ifadelerini kullandı.
NOW TV'NİN ANLAMI NE?
Now TV ismi, "şimdi" anlamına geliyor. Kanal, yeni ismiyle de aynı içerikleri sunmaya devam edecek.
Fox TV, 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Yayın Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştu. Kanal, o tarihten beri "Fox TV" ismiyle yayın yapıyordu. Ancak Disney, Fox'un varlıklarının çoğunu satın alırken, Fox adını 20th Century Fox film markasından da çıkarmıştı. Bu hamle, Fox TV'nin de adını değiştirmesine yol açtı.
Fox TV'nin isim değişikliği, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de gerçekleşti. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Hindistan gibi ülkelerde de Fox TV, adını Now TV olarak değiştirdi.
Bu değişiklikler, Disney'in Fox'un varlıklarını satın almasının ardından yaşanan bir dizi değişiklikten sadece ikisi. Disney, Fox'un film ve televizyon stüdyolarının yanı sıra, spor yayıncılığı, yayıncılık ve kablo hizmetleri gibi diğer varlıklarını da satın almıştı.
Disney, bu satın almalarla birlikte eğlence sektöründeki en büyük oyunculardan biri haline geldi. Şirket, Fox'un varlıklarını kendi varlıkları ile birleştirerek, yeni bir eğlence devi oluşturmayı hedefliyor.
 
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