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Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönmek üzere yola çıkan iki takım kafilesini, havalimanlarında çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Fenerbahçe'yi getiren uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Sarı-kırmızılıları taşıyan uçak ise İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
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Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.
Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi. Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak daha sonra Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı. Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü.
Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönmek üzere yola çıkan Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı. Taraftarlar, ellerinde bayraklar ve tezahüratlarla takımlarını karşıladı.
Takım otobüsünden taraftarlara seslenen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kafileyi de, havalimanında binlerce taraftar tezahüratlarla karşıladı.
Gece yarısı Riyad'dan kalkan uçağı karşılamak isteyen Sarı-kırmızılı taraftar İstanbul Havalimanı'na akın etti.
İki havalimanında da farklı takımların taraftarları karşılamaya katıldığı görüldü. 
Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını beklerken, İstiklal Marşı ve andımızı da okudu.
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