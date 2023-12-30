banner913
banner932
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
15 0
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
11 0
 
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
25 0
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
18 0
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
33 0
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
38 0
Atatürk anısına koştular
Atatürk anısına koştular
12 0
banner996
banner985

2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın

banner989

2023 yılı bilimsel açıdan da oldukça hareketli bir yıl oldu. Yüzlerce keşfin gerçekleştiği yılın sonunda en ilgi çekici olanları fotoğraflandı.

banner974
2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın
banner971


HYPEROLIUS UKAGURUENSIS

2023 yılında yüzlerce yeni tür keşfedildi. Tanzanya'nın Ukaguru Dağları'nda bulunan "Hyperolius ukaguruensis" adlı dikenli kamış kurbağası da bu yeni keşiflerden biri.

Bu tür, sessiz olması ve diğer kurbağalarla karşılıklı ses çıkarmaması nedeniyle sıra dışı.

2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 2

ACONTIAS MUKWANDO

Araştırmacılar, Angola'daki Serra da Neve'nin yamaçlarında "Acontias mukwando" adı verilen yeni bir bacaksız kertenkele türü tespit etti.


2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 3

STROPHURUS SPINULA

Yeni keşfedilen "Strophurus spinula" adlı daha küçük dikenli kuyruklu gekko Batı Avustralya'da yaşıyor.

Alışılmadık desenli gözleri olan bu gekko kuyruğundan yapışkan bir sıvı fırlatabiliyor.


2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 4

TACHYSTOLA MULLIGANAE

Amatör bir güve avcısı Londra'da "Tachystola mulliganae" güvesini tespit etti.

Bilim insanları bu yeni türün Batı Avustralya'ya özgü olduğunu belirledi.

2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 5

TOMIYAMICHTHYS ELLIOTENSIS

Avustralya'nın Büyük Set Resifi'ndeki Lady Elliot Adası'ndan bir manta vatozu bulmayı ümit eden araştırmacılar, Lady Elliot kayabalığı "Tomiyamichthys elliotensis" olarak adlandırdıkları bir karides kayabalığı buldular.

Karides gobileri, yuvalarını koruyan ve yırtıcı hayvanlara karşı göz kulak olan sığ su resif balıklarıdır.
 


2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 6

NEANTHES VISICETE

Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde Byron Körfezi kıyısındaki bir balinanın leşinde bir poliket solucanı keşfedildi. Tür "Neanthes visicete" olarak adlandırıldı.

Bu tür gibi bazı çok halkalı solucanlar deniz hayvanlarının kalıntılarının kemiklerini yerler.


2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 7

Uzun süredir Meksika'daki benzer bir bitkiyle karıştırılan Kosta Rika'daki "Stenostephanus purpureus" bitkisi bu yıl sonunda kendi ismine sahip oldu.


2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 8

HALGERDA HERVEI

"Halgerda hervei", 2023 yılında bulunan 20 yeni deniz sümüklü böcek türünden biri.


2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 9

KARAOPS DEJONGI

"Karaops dejongi", California Bilimler Akademisi araştırmacısı Sarah Crews tarafından bulunan 19 yeni yassı örümcek türünden biri.

Bu düz, minik örümcekleri yakalamak ve incelemek inanılmaz derecede zor.


2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın - 10

ANTHROMACRA QIANG

2023 yılında, Çin'de keşfedilen yeni bir kara böcek türünün renkli kabuklu erkeği "Anthromacra qiang" da dahil olmak üzere düzinelerce yeni böcek türü bulundu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.