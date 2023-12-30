2023 yılında keşfedilen 10 yeni tür ile tanışın

2023 yılı bilimsel açıdan da oldukça hareketli bir yıl oldu. Yüzlerce keşfin gerçekleştiği yılın sonunda en ilgi çekici olanları fotoğraflandı.



HYPEROLIUS UKAGURUENSIS

2023 yılında yüzlerce yeni tür keşfedildi. Tanzanya'nın Ukaguru Dağları'nda bulunan "Hyperolius ukaguruensis" adlı dikenli kamış kurbağası da bu yeni keşiflerden biri.

Bu tür, sessiz olması ve diğer kurbağalarla karşılıklı ses çıkarmaması nedeniyle sıra dışı.

ACONTIAS MUKWANDO

Araştırmacılar, Angola'daki Serra da Neve'nin yamaçlarında "Acontias mukwando" adı verilen yeni bir bacaksız kertenkele türü tespit etti.

STROPHURUS SPINULA

Yeni keşfedilen "Strophurus spinula" adlı daha küçük dikenli kuyruklu gekko Batı Avustralya'da yaşıyor.

Alışılmadık desenli gözleri olan bu gekko kuyruğundan yapışkan bir sıvı fırlatabiliyor.

TACHYSTOLA MULLIGANAE

Amatör bir güve avcısı Londra'da "Tachystola mulliganae" güvesini tespit etti.

Bilim insanları bu yeni türün Batı Avustralya'ya özgü olduğunu belirledi.

TOMIYAMICHTHYS ELLIOTENSIS

Avustralya'nın Büyük Set Resifi'ndeki Lady Elliot Adası'ndan bir manta vatozu bulmayı ümit eden araştırmacılar, Lady Elliot kayabalığı "Tomiyamichthys elliotensis" olarak adlandırdıkları bir karides kayabalığı buldular.

Karides gobileri, yuvalarını koruyan ve yırtıcı hayvanlara karşı göz kulak olan sığ su resif balıklarıdır.



NEANTHES VISICETE

Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde Byron Körfezi kıyısındaki bir balinanın leşinde bir poliket solucanı keşfedildi. Tür "Neanthes visicete" olarak adlandırıldı.

Bu tür gibi bazı çok halkalı solucanlar deniz hayvanlarının kalıntılarının kemiklerini yerler.

Uzun süredir Meksika'daki benzer bir bitkiyle karıştırılan Kosta Rika'daki "Stenostephanus purpureus" bitkisi bu yıl sonunda kendi ismine sahip oldu.

HALGERDA HERVEI

"Halgerda hervei", 2023 yılında bulunan 20 yeni deniz sümüklü böcek türünden biri.

KARAOPS DEJONGI

"Karaops dejongi", California Bilimler Akademisi araştırmacısı Sarah Crews tarafından bulunan 19 yeni yassı örümcek türünden biri.

Bu düz, minik örümcekleri yakalamak ve incelemek inanılmaz derecede zor.

ANTHROMACRA QIANG

2023 yılında, Çin'de keşfedilen yeni bir kara böcek türünün renkli kabuklu erkeği "Anthromacra qiang" da dahil olmak üzere düzinelerce yeni böcek türü bulundu.