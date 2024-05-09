İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yabancı bir havayolu şirketine ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı, dün ön iniş takımları açılmayınca gövde üzeri iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, Paris-İstanbul seferini yapan FedEX Havayolları'na ait Boeing tipi kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri sevk edildi.Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış açıklama yaptı. Karakış, "Uçak pistimizin üzerine iniş yaştıktan sonra ana iniş takımları üzerinde belli bir noktadan sonra uçağı gövde üzerinde bırakıp çok başarılı bir şekilde yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerleyerek, piste tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi." diye konuştu.PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMAÖte yandan uçağının pilotu ile kontrol kulesi arasındaki konuşma kayıtları da ortaya çıktı. Konuşma esnasında son derece soğukkanlı olduğu anlaşılan pilot, iniş takımları açılmadığı için havada tur attığını ve durumun kontrol edilmesi için kuleye yakın geçtiğini söylüyor.Konuşma şöyle:Evet. Havalimanının üzerinden geçip kontrol kulesinin iniş takımımıza bir göz atmasını istiyoruz. Şu anda sistemler ön iniş takımının açılmadığını gösteriyor. Bunu kontrol kulesinin teyit etmesi için alçak uçuş geçekleştırme izni istiyoruz. Bir bakabilirler mi?Anlaşıldı FedEx 6238 teyit ediyorum burun iniş takımınız açılmıyor, teyit edin.Anlaşıldı, teyit ediyoruz.FedEx 6238 anlaşıldı, bilgi alındı, sorun yok.Bu sefer alçak geçiş yapacağız, ardından yakıt seviyemiz sebebiyle iniş yapmamız gerekiyor.Anlaşıldı FedEx 6238 teyit ediyorum burun iniş takımınız açılmıyor, teyit edin.FedEx 6238 yaklaşım ve inişte.