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Tarihi hisarlar kaderine terk edildi

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Tarihi hisarlar kaderine terk edildi
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülke olarak tarihi yerlere sahip çıkmayı bilmediğimizi ifade ederek Lefkoşa’nın tarihi surlarının bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle adeta kaderine terk edildiğini söyleyerek bizlere gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.
Vatandaşlarımız, fotoğrafların Gençlik Gücü antrenman sahasının üzerinden hisarlar olduğunu belirterek “Burası Şht. Mustafa Ali Rıza Sokak eski Mağusa Kapısı üstü olarak bilinen Hisar üstüdür. Görüldüğü gibi hisar duvarı yıkık vaziyette duruyor. Burada geçen yıl bir araç hisar duvarına çarparak duvarı yıkmış ve hisar altına uçmuştu” dedi.
Bu yıkılan hisar duvarının o gün bugündür halen düzeltilmediğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, bunun gibi yıkık vaziyette olan hisar duvarlarından birinin de Anibal Restaurantın karşısının olduğunu ifade ettiler.
Tarihi hisarların neden bu şekilde kaderine terk edildiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Bu tarihi yerlerin bakım ve onarımından kim sorumlu? Belediye mi yoksa Eski Eserler Dairesi mi bilmiyoruz ama, dünyanın her yerinde bu gibi tarihi binalar veyahut surlar koruma altındadır ve gözbebekleri gibi bakılıyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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