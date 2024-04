Ete 3 aylık zam yüzde 40’a dayandı

Türkiye'de son bir yılda dana eti fiyatındaki artış oranı yüzde 83.4'e ulaştı. Bu oran kuzu etinde ise yüzde 118’i buldu

Türkiye'degıda ürünlerinde dinmeyen zam furyası vatandaşın sofrasını eksiltirken, ilk 3 ayda yüzde 40’a dayanan zamlarla et fiyatları yeni rekorlara koşuyor.Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre ocak ayında 458 TL olan kuzu eti fiyatı şubatta 591.48 TL’ye çıkarken, mart ayında ise 638.52 TL’ye yükseldi.Bu fiyatlarla ilk 3 ayda kuzu etine gelen zam oranı yüzde 39.3 oldu. Yılın başlangıcı olan ocak ayında 415 TL olan dana eti yüzde 24.8 zamlanarak martta 517 TL’ye çıktı. Mart ayında markette fiyatı en fazla artan ürünler arasına et de girdi.Martta yüzde 16.2 ile tavuk eti, yüzde 7.9 ile kuzu eti, yüzde 7.8 ile dana eti fiyatı en çok artan ürünler oldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre nisan ayının ilk haftasında ortalama karkas yağsız dana eti fiyatı 364 TL olurken, kuzu eti fiyatı ise 415 TL oldu.Dana eti bir yılda yüzde 83.4 zamlanırken, kuzu etinde ise zam bir yılda yüzde 118’i buldu. Karkas fiyatlarındaki bu artışın tezgaha yansıması da farklı çeşitlerde yüzde 100’e dayandı.Ocak ayında bir markette kilogram fiyatı 439 TL olan dana pirzola antrikotun fiyatı yüzde 68 zamla 739 TL’ye çıkmış durumda. Kuzu kuşbaşı fiyatı ise güncel olarak 765 TL’ye ulaştı.