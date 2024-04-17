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Bir tabak makarna 3 bin TL, üç top dondurma 750 TL!

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Bodrum merkezinde üç top dondurma 750 TL, bir tabak makarna 3 bin TL, bir bardak çayın 90 TL'ye satılıyor

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Bir tabak makarna 3 bin TL, üç top dondurma 750 TL!
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Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum bayram tatilinde umduğunu bulamadı.
Turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 60'larda kalırken turistik ilçeye gelenler; üç top dondurma 750 TL, bir tabak makarnayı ise 3 bin TL, bir bardak çayın 90 TL'den satıldığını görünce şoke oldu
Bodrum’da yaşayan ve tatile gelen yakınları ile Türkbükü halk plajında denize giren evli ve bir çocuk annesi Yücel Kamzer, şunları söyledi:
"Bodrum çarşı merkezinde 3 top dondurmaya 750 TL. bir tabak makarnaya 3 bin TL, bir bardak çaya 90 TL istediklerini duyduk. Şoke olduk. Biz Bodrumlu olarak burada tatil yapma fırsatı bulamazken il dışından ve üstelik asgari ücretli olanlar nasıl tatil yapacak.Kafelerden, restoranlardan bir şey almak mümkün değil, karnımız doyurmak için süpermarketlerden alışveriş yapıp plaja geliyoruz."
 
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