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Eski sevgili dehşeti

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Konya'da ekmek alıp, evine dönen 42 yaşındaki Ümmü Döğer apartman girişinde eski sevgilisi Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı. Yıldırım aynı silahla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Döğer kurtarılamadı

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Eski sevgili dehşeti
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Konya'da Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Ümmü Döğer, saat 10.00 sıralarında marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları’nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı.
Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı.
APARTMANA GİRİP PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI
Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. 
İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
GERİDE ALDIĞI EKMEK VE GÖZLÜĞÜ KALDI
Konya Numune Hastanesi’ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer'in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü.  
Konya'da marketten ekmek alıp, evine dönen Ümmü Döğer'i, tabancayla 3 el ateş ederek öldüren ve daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Arafa Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
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