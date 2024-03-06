Eşini ve oğlunu öldürdü

Ankara'da Mamak'a bağlı Ekin Mahallesi yaşayan 77 yaşındaki Metin Çimen, önceki gün saat 11.30 sıralarında bastonla geldiği bakkaldan ekmek alıp, 1642'nci Sokak'taki evine döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartıştı.
Metin Çimen, tartışma sırasında eşi 71 yaşındaki Sabiha ile oğlu 31 yaşındaki Sinan Çimen'i evde bulundurduğu tabanca ve av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.
Olaydan hemen önce bastonuyla gittiği bakkaldan ekmek alıp dönen Metin Çimen, polisteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Çimen, eşi ve oğlunun sürekli kendisini tartaklayarak emekli maaşını istediklerini, yine maaşını istemeleri nedeniyle kavga ettiklerini, bu sırada sinirle odadan aldığı tabanca ve av tüfeği ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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