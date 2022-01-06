Erzurum'da soğuk hava: Kurt ayakta dondu

Erzurum’da etkili olan soğuk hava nedeniyle ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.

Beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni bir vatandaş tarafından görüntülendi.



Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.