Dr. Halil Hızal’dan ciddi uyarı

Ülkemizin başarılı çocuk doktorlarından TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, azx önce yaptığı paylaşımda yakalandığı Covid-19’un ilk 2 gününü ateş ve kas ağrılarıyla geçirdiğini belirterek, bugün kendini iyi hissettiğini açıkladı. Ancak herkesin Omicron olacağı yanılgısına kapılmamak gerektiğini ifade ederek Aşıyla birlikte, uluslararası karantina uygulayan ülkelerin vaka sayılarının çok az olduğuna dikkat çekti.

Dr. Halil Hızal’ın paylaşımı şöyle:

İzolasyonunun 3. günündeyim.

İlk 36 saat kötü geçti. Ateş hiç düşmedi ve tarifsiz kas ağrıları oldu. Öksürük hiç olmadı.

Bugün ateş düştü, ağrılar azaldı.

İyi hissediyorum.

Ülke olarak içine düşmüş olduğumuz durum gerçekten içler acısı.

Herkes omicrona yakalanacak. Bunu kabul etmiş gibiyiz.

Kesinlikle yanlış bir önerme.

Herkes omicron olmadı ve olmayacak.

Dün akşamdan beridir dünyada ne olup bitiyor diye baktım.

Virüsü kontrol altına almaktan vazgeçen bizim gibi ülkelerde vaka sayıları inanılmaz sayılarda.

Biz ve bizim gibi ülkeler bir tek aşı ile çözeceğimizi düşündük.

Aşıyla birlikte, uluslararası karantina uygulayan, sıkı izleme yapıp etkili kapanmalar uygulayan ülkelerde vaka sayıları çok çok az.

Merak edenler Yeni Zelanda, Japonya, Tayvan’a bakabilir.

Olabildiğince tedbirli olun.

Aşılarınızı tamamlayın.

Bilgisi olmadan fikri olanlardan uzak durun.

Sağlıcakla kalın.

