Erkan Özerman’dan acı haber

Best Model of Türkiye kurucusu Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Özerman, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özerman en son 5 Aralık’ta düzenlenen Best Model of North Cyprus 2023’te jüri başkanlığını yapmıştı.

EĞLENCE DÜNYASININ MİMARIYDI

Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu’nda eğitim gördü. Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu’nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye’de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu.

1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız – Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı’dır.

