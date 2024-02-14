Altın madeninde facia

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. 9 işçiye ulaşılamıyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden sahasında kayan toprağın altında işçiler kaldı. Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 işçimize ulaşamıyoruz" dedi.

İliç merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan altın madenindeki toprak kayması saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Toprak kayması, geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında meydana geldi

Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini ve 8-10 dönümlük toprak kütlesinin100 dönümlük alana yayıldığını aktardı.

Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildi.

SİYANÜR SIZINTISI OLMUŞTU

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ve Çalık Holding'in ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni'nde kullanılan siyanür borularının patladığı 2022 yılında ortaya çıkmıştı. 16.4 milyon lira ceza kesilen maden gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden faaliyete başlamıştı.

Türkiye’nin en büyük ikinci altın madeni olan Çöpler, 2010 yılından bu yana faaliyetine devam ediyor. Çöpler Madeni’nde taşeron dahil 2 bin 700 kişi çalışıyor.

