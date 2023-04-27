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Erdoğan istirahate çekildi

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Bir televizyon kanalında önceki akşam soruları cevaplarken rahatsızlanan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü programlarını iptal etti

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Erdoğan istirahate çekildi
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TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam bir televizyon kanalında soruları cevaplarken yayın birden ‘eyvah eyvah' sesleriyle kesildi.
Önceki gece 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30 başlarken, Erdoğan’ın canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesildi.
O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.
O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah’ sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden program birden kesildi.
Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.” dedi.
Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.
Erdoğan, programın sonunda ise “Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da affımı özellikle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Önceki akşam katıldığı programda rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü programlarını iptal ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün (dün) doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim." dedi. 
Erdoğan, sosyal medya hesabından 3 ili kapsayan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını açıkladı.
"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, programlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağını ifade etti.
"İSTİRAHAT EDECEĞİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:
Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.
Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.
Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.
 
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