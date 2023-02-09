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Enkazdayken duvara 'umudunu kaybetme' yazdı!

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Kahramanmaraş’taki deprem sonrası enkaz altında kalan 24 yaşındaki Doğan Akkök, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Akkök'ün, enkazdayken duvara 'Umudunu kaybetme' yazdığı ortaya çıktı. Enkaz altından çıkartılarak hastaneye sevk edilen Akkök, 3 gün sonra ilk kez ışık gördüğünü belirtti.

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Enkazdayken duvara 'umudunu kaybetme' yazdı!

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısından başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda yaptığı aramada, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök’e canlı ulaşıldı.

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Gencin elini sımsıkı tutan ekipler, Akkök’ün bilincini kaybetmemesi için kendisi ile bir süre sohbet etti. Elini bıraktıklarını fakat diğer taraftan yanına geleceklerini belirten ekipler, uzun uğraşlar sonucu Doğan’a ulaşmayı başardı.

Akkök'ün, enkazdayken duvara 'Umudunu kaybetme' yazdığı ortaya çıktı. 3 gün sonra ilk kez ışık gördüğünü belirten Doğan, enkaz altından çıkartılarak ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.

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