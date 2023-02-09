Girne Kapısı’nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Davut Dolu yaralandı

Lefkoşa Girne Kapısı’nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyyar satış arabasıyla yolu geçmeye çalışan Davut Dolu (E-60) yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 07.10 sıralarında meydana gelen kaza, Ahmet Erdan Mişon’un (E-69), yönetimindeki HF 384 plakalı araç ile Girne Kapısı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada seyyar satış arabasıyla yolu iterek geçmeye çalışan Davut Dolu’ya (E-60) çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan Davut Dolu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
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