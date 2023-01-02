banner875
banner885
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
5 0
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
5 0
 
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
16 0
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
18 0
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
8 0
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
25 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
24 0
banner878

Enes'in kahreden sonu

banner476

Sakarya’da ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin duvarına çarparak hayatını kaybetti

banner825
Enes'in kahreden sonu
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin duvarına çarptı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.
Olay, önceki akşam saatlerinde Göl Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunun yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursta eğitim gören Muhammet Enes Kös (13), ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gitti.
13 yaşındaki çocuk, yokuş aşağıya indiği sırada bisikletin frenlerinin tutmaması neticesinde sanayinin içerisinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.