Sizin Dünyanız :Ceren KANATLI

Hazırlayan : Fatoş KIZILYÜREKAceleci..Avukat olabilirdim..Kızlarım..Adaletsizlik..Hiç bir şeyden pişman değilim. Her olan şeyin kendine göre bir sebebi vardır.Ailemin sağlıklı ve huzurlu olması..Anne olduğum gün..Ay Düşüncesi / Aytunç ŞabanlıBen müzikle besleniyorum. O yüzden her tarz müzik olabilir.Hatırlamıyorum. Çünkü daha fazla dizi izliyorumAyakkabı.Kullanmadığım çok kalın kazaklar.Alan kişi yürekten alıyorsa, her şey olabilir.Çok detay düşünmemek ve herkesi fazla düşünmemek.İyi niyetli ve yardımsever olmak.Hırs, ego, kıskançlık..Sevdiklerim.MulihiyaSavaşın olmadığı, adil, yalansız, kötü niyetli ve kıskanç insanların olmadığı, şiddettin olmadığı barış dolu bir dünya.Mutluluk, heyecan, parlayan bir çift göz..Atatürk.Gezebildiğim kadar fazla ülke gezmek.2023’e girmeye çok az kala, aileme, sevdiklerime ve yüreği güzel olan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Bunun yanında ülkeye ve Dünyaya önce sağlık sonra barış diliyorum. Unutmayın, herkes kendi kalbinin ekmeğini yer..