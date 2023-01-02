Sizin Dünyanız :Ceren KANATLI

Hazırlayan : Fatoş KIZILYÜREK
SİZİN DÜNYANIZ
Ceren Kanatlı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
Halkla İlişkiler Personeli
SORU 1: KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Aceleci..
SORU 2: ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Avukat olabilirdim..
SORU 3: BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Kızlarım..
SORU 4: KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Adaletsizlik..
SORU 5:EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Hiç bir şeyden pişman değilim. Her olan şeyin kendine göre bir sebebi vardır.
SORU 6: EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailemin sağlıklı ve huzurlu olması..
SORU 7:HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Anne olduğum gün..
SORU 8: BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Ay Düşüncesi / Aytunç Şabanlı
SORU 9: EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Ben müzikle besleniyorum. O yüzden her tarz müzik olabilir.
SORU 10:EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Hatırlamıyorum. Çünkü daha fazla dizi izliyorum
SORU 11:KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Ayakkabı.
SORU 12: DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Kullanmadığım çok kalın kazaklar.
SORU 13: BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Alan kişi yürekten alıyorsa, her şey olabilir.
SORU 14: KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Çok detay düşünmemek ve herkesi fazla düşünmemek.
SORU 15: KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
İyi niyetli ve yardımsever olmak.
SORU 16: OLMASA DA OLUR…
Hırs, ego, kıskançlık..
SORU 17:OLMAZSA OLMAZ…
Sevdiklerim.
SORU 18: EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Mulihiya
SORU 18: HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Savaşın olmadığı, adil, yalansız, kötü niyetli ve kıskanç insanların olmadığı, şiddettin olmadığı barış dolu bir dünya.
SORU 20:AŞK BENİM İÇİN…
Mutluluk, heyecan, parlayan bir çift göz..
SORU 21:ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Atatürk.
SORU 22:MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Gezebildiğim kadar fazla ülke gezmek.
SORU 23:SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
2023’e girmeye çok az kala, aileme, sevdiklerime ve yüreği güzel olan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Bunun yanında ülkeye ve Dünyaya önce sağlık sonra barış diliyorum. Unutmayın, herkes kendi kalbinin ekmeğini yer..
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