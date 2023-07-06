Alkol ve sigaraya ÖTV zammı

Türkiye’de alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,82 oranında zamlandı. Yeni zamlar en çok yüksek alkollü rakı, viski ve cin gibi içkileri vurdu. Litrelik rakının vergisi KDV dahil 58 lira birden zamlandı. Vergi zammı fiyatlara yansıyacak



İçki ve sigaraya birkaç gün önce gelen maliyet nedenli zamların yanı sıra şimdi de ÜFE zammı gelecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık ÜFE'nin yüzde 14.82 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinde otomatik zamları uygulayıp uygulamama konusunda yetki bulunuyordu. Ancak yetkisini kullanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) enflasyon açıklanır açıklanmaz jet hızıyla ÖTV oranlarını yüzde 14,82 oranında artırıp ilan etti.

EN ÇOK RAKIYI VURACAK

ÖTV zamlarından en çok rakı, viski, cin ve şarap gibi ÖTV'si doğrudan maktu tutarla belirlenen içkileri vurdu.

Yeni zamlarla birlikte litrelik rakının ÖTV yükü 331,6 liradan 380,7 liraya çıktı. Rakının ÖTV'si litrede 49,1 lira arttı.

ÖTV üzerinden bir de KDV alındığı için KDV dahil toplam vergi yükü 58 liraya çıktı. Bu da litrelik rakıya en az 58 lira zammı kaçınılmaz hale getirdi.

Aynı şekilde ÖTV ve KDV dahil olmak üzere 70'lik rakıda 39 TL, 35'lik rakıda en az 20 TL zam baskısı oluştu.

Bazı viski markaları, ÖTV zammından bir gün önce ürünlerine litrede 40 liranın üzerinde zam yaptı. Ancak yeni vergilerle bu zamların da yetersiz kalabileceği ifade ediliyor.

Yeni zamlarla şarabın üzerindeki ÖTV 26,5 liradan 30,44 liraya çıktı. Biradan alınan maktu ÖTV de 5,40 TL'den 6,19 TL'ye çıktı. Ancak biranın satış fiyatı üzerinden yüzde 63 nispi ÖTV alındığı için maktu artışın etkisi sınırlı kalacak.

SİGARANIN ÖTV'Sİ DE ARTTI

Birkaç gündür seri zamların yaşandığı sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 14,82 oranlarında artırıldı.

Yeni zamlarla bir paket sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı 20,33 liradan 23,33 liraya çıktı. Ancak sigaranın satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında nispi ÖTV alındığı için bu vergi asgari maktu verginin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle düşük fiyatlı sigaralar dışında ÖTV artışı kaynaklı yeni bir zam baskısı oluşmadı.

Türkiye’de alkollü içkiler ile sigaranın üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına her 6 ayda bir üretici fiyatları endeksi (ÜFE) oranında otomatik zam yapılacak şekilde yürürlükte olan yasa yeni bir zam sağanağına yol açtı.İçki ve sigaraya birkaç gün önce gelen maliyet nedenli zamların yanı sıra şimdi de ÜFE zammı gelecek.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık ÜFE'nin yüzde 14.82 olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinde otomatik zamları uygulayıp uygulamama konusunda yetki bulunuyordu. Ancak yetkisini kullanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) enflasyon açıklanır açıklanmaz jet hızıyla ÖTV oranlarını yüzde 14,82 oranında artırıp ilan etti.EN ÇOK RAKIYI VURACAKÖTV zamlarından en çok rakı, viski, cin ve şarap gibi ÖTV'si doğrudan maktu tutarla belirlenen içkileri vurdu.Yeni zamlarla birlikte litrelik rakının ÖTV yükü 331,6 liradan 380,7 liraya çıktı. Rakının ÖTV'si litrede 49,1 lira arttı.ÖTV üzerinden bir de KDV alındığı için KDV dahil toplam vergi yükü 58 liraya çıktı. Bu da litrelik rakıya en az 58 lira zammı kaçınılmaz hale getirdi.Aynı şekilde ÖTV ve KDV dahil olmak üzere 70'lik rakıda 39 TL, 35'lik rakıda en az 20 TL zam baskısı oluştu.Bazı viski markaları, ÖTV zammından bir gün önce ürünlerine litrede 40 liranın üzerinde zam yaptı. Ancak yeni vergilerle bu zamların da yetersiz kalabileceği ifade ediliyor.Yeni zamlarla şarabın üzerindeki ÖTV 26,5 liradan 30,44 liraya çıktı. Biradan alınan maktu ÖTV de 5,40 TL'den 6,19 TL'ye çıktı. Ancak biranın satış fiyatı üzerinden yüzde 63 nispi ÖTV alındığı için maktu artışın etkisi sınırlı kalacak.SİGARANIN ÖTV'Sİ DE ARTTIBirkaç gündür seri zamların yaşandığı sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 14,82 oranlarında artırıldı.Yeni zamlarla bir paket sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı 20,33 liradan 23,33 liraya çıktı. Ancak sigaranın satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında nispi ÖTV alındığı için bu vergi asgari maktu verginin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle düşük fiyatlı sigaralar dışında ÖTV artışı kaynaklı yeni bir zam baskısı oluşmadı.