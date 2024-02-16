En acı bekleyiş

Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda 10 milyon metreküp toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor. Mesai arkadaşlarının kurtarılmasını bekleyen Cihat Karadağ ise heyelan sırasında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını dile getirdiErzincan'daki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.Bölgeye gelen kayıp işçilerin yakınları, toprak altındaki akrabalarından umutlu bir haber bekliyor.Gözyaşı döken işçilerin ailelerine, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.Mesai arkadaşları toprak altında kalan Cihat Karadağ, gazetecilere, olay anında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını söyledi.Arkadaşlarını telefonla aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Karadağ, "Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz, canlarımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, ciğerimiz yanıyor. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor." dedi.Öte yandan Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan facianın büyüklüğü daha çok anlaşılmaya başlandı. Toprak altındaki 9 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Maden sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Faciaya ilişkin soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi ve milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı. Görüntüler, dağ görünümü veren bir yığma toprak kütlesinin nehir gibi aktığını gösterdi.Maden faciasının ardından yapılan sayımda 9 kişinin toprak altında olduğu belirlendi.Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.Maden kazasına ilişkin biri firma sorumlusu 7 kişi gözaltına alındı. Derinleştirilen adli soruşturmada bugün 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin heyelanın nedenini araştırmak için bölgede çalışma yaptığını açıkladı.TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgedeki heyelan tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Bakan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi bulunduğunu ifade etti.“Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkacak” diyen Bakan Bayraktar, “İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.İŞÇİLERDEN 5'İ KONTEYNER, 3'Ü ARAÇTA, 1'İ KAMYONDAİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin yaşandığı bölgedeki çalışmalardaki son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bölgede 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere bin 800 kişiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Ali Yerlikaya, “Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 3 KBNR aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalar devam ediyor.” dedi.Bakan Yerlikaya, yapılan değerlendirmelerde mahsur kalan işçilerden 5’inin bir konteyner, 3’ünün aynı bölgede araç içinde, 1 işçinin ise farklı bir bölgede kamyon içinde olduğunu söyledi.