Marmara’da gemi battı

Marmara Denizi'nde su alan 69 metre boyundaki kuru yük gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Geminin, 51 metre derinlikte, deniz tabanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan ‘BATUHAN A’ isimli kargo gemisi dün battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, önceki akşam saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) olduğu öğrenildi.Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, geminin battığı yer tespit edildi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, geminin, 51 metre derinlikte, deniz tabanındaki görüntüleri ortaya çıktı.Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu.Batan kuru yük gemisinin mermer yüklü olduğu bildirildi. Batan gemide kullanıldığı tahmin edilen varil ve urgana da ulaşan arama kurtarma ekipleri, 6 kişiye ulaşmak için ise Bursa’dan Bandırma’ya kadar uzan koyları metre metre tarıyor.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Gemideki 6 personel de Türk vatandaşı.” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 69 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alındığı belirtildi.Açıklamada, "Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır.Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur” denildi.AYNI GEMİ DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı."ULAŞAMIYORUZ"Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi.Altıntaş, ağabeyinin de gemide olduğunu belirterek, "Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. Ağabeyimle beraber gemide 6 personel vardı." dedi.Geminin, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan önceki akşam hareket ettiğini anlatan Altıntaş, "Olay sabah 05.30-06.00 sularında olmuş. Gemiyle irtibat kesilmiş. Batarken Türk Radyoya (acil yardım çağrısı için) bilgi vermişler." ifadesini kullandı.Altıntaş, şunları kaydetti:"Ağabeyimle en son dün gece (önceki gece) görüştüm. Sabah saatlerinde aramış ama telefonu duymamışım, aradığımda da ulaşamadım. Sonrasında olaydan haberimiz oldu. Gemi, Marmara Adası'ndan aldığı yükü, Gemlik'teki Roda Limanı'na götürüyordu."