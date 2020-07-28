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Elazığ depremle uyandı

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Sabah saatlerinde merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ depremle uyandı

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Maden ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

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