Dolar dünyada değer kaybederken, iyimserliğe TL ayak uyduramıyor!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa ve borsa analizi şöyle:
- Küresel piyasaların amiral gemisi FED’in ultra gevşek para politikası duruşu, değerini 6 farklı para birimine göre ölçen dolar endeksini bu sabah son 29 ayın dibine itti.
- FED’in para politikası duruşunu daha da gevşeteceği beklentisi ile, doların faiz avantajının da her geçen gün daha da kaybolmaya başlaması, yatırımcı cephesinde getiri arayışına neden oluyor.
- Mesela, bugün başlayacak ve yarın sonuçlanacak olağan FED toplantısı öncesinde, son açıklanan zayıf istihdam verilerine paralel, uzun vadeli faizleri daha da aşağı itecek yeni bir politika hamlesi bekleniyor. Bu beklenti, dolar üzerinde, aşağı yönlü ilave baskı kuruyor.
- ABD’de para politikası, tüm gücü ile devredeyken, maliye politikası cephesinden de 1 trilyon dolarlık yeni ve doğrudan bireylere yönelik kurtarma paketinin gündeme alınarak görüşülmeye başlanması, piyasaların coşkulu havasını daha da artırdı.
- Takdir edersiniz ki, dünyada risk artınca güvenli liman olarak sığınılan ABD doları - hatırlayın Mart ayı pandemi döneminde ne var en yok, sat dolar al eğilimi hakimdi- riskin azaldığı dönemlerde tabir caizse itilip kakılıyor.
- Bol likiditenin devam edeceği beklentisi ile önde gelen para birimlerinden (EUR dün nerdeyse son 2 senin zirvesini test etti) kıymetli metallere, oradan kripto paralara varan geniş yelpazede her şeyin fiyatının dolara karşı değer kazanmaya devam ettiğini görüyoruz.
- Altının ons fiyatı, 2011 yılında test ettiği 1,920 dolar seviyesini dün sabah geçmesi ardından yükseliş daha da ivmelendi. Altın bu sabah 1,980 doları test ederek tarihi zirvesini daha da kuzeye taşıdı. Teknik manada, bizim hedeflediğimiz 1,980 dolar seviyesi de test edilmiş oldu. Kenara çekilme zamanı geldi mi? (bakınız grafik)
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