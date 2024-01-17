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Düğün salonunda dehşet

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İstanbul’da 19 yaşındaki Kader İrgören evlenmeyi reddettiği Ahmet Taşan tarafından düğün salonunda öldürüldü. Taşan cinayet sonrası intihara kalkıştı

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Düğün salonunda dehşet
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İstanbul Sultanbeyli'deki bir düğün salonunda, önceki akşam 19 yaşındaki Kader İrgören daha önce kendisiyle evlenmek isteyen, ve İrgören’in evlenmek istemediği Ahmet Taşan tarafından silahla kafasından vurularak öldürüldü.
Olay, 14 Ocak Pazar günü saat 22.00 sıralarında bir düğün salonunda meydana geldi.
İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı. Üzerinde bulunan silahla Kader İrgören'e ateş eden Taşan, daha sonra intihar girişiminde bulundu.
İrgören ve Taşan hastaneye kaldırıldı. İrgören yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Taşan'ın tedavisi ise devam ediyor.
 
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