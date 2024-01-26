Anne karnında öksüz kaldı

İsrail ordusunun havadan, denizden ve karadan düzenlediği yoğun bombardımanı sonucu hayatını kaybeden Hanadi Abu Amsha'nın karnındaki bebek, sezaryenle alınarak Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesindeki yeni doğan yoğun bakım ünitesine getirildi.
Ailesinden haber alınamayan bebek, İsrail saldırıları sebebiyle yetim ve öksüz kaldı.
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