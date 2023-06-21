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Doğum gününe bir gün kala hayatını kaybetti

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Doğum gününe bir gün kala hayatını kaybetti
Deprem felaketinin ardından ailesiyle birlikte Fethiye'ye gelerek Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya, 18 Haziran Pazar günü yaya geçidinden geçerken Y.Ç.İ.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Yeşilkaya'nın doğum tarihinin 19 Haziran 2008 olduğu öğrenildi. Doğum gününe 1 gün kala kazada hayatını kaybeden Yeşilkaya'nın ölümü ile ilgili olarak ortaya çıkan acı detay tüm sevenlerinin acısını ikiye katladı. Yeşilkaya'dan geriye ise önceki yıllarda çekilmiş doğum günü fotoğrafları kaldı.
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