Diyanet’in personel ordusu 211 bini aştı

Türkiye’de Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamayan, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını dahi anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısında olağanüstü artış yaşanıyor
Diyanet'in, halkın bütçesinden maaş ödenen personel sayısı son 6 yılda 60 bin kişi birden artarak Haziran 2023 tarihi itibariyle 211 bin 154'e ulaştı.
POLİS VE ÖĞRETMENLERİ GERİDE BIRAKTI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiği 2018 yılından bu yana kamuda din sınıfında çalışan personel sayısı da yüzde 32.5 oranında artarak öğretmen, teknik personel, emniyet ve öğretim elemanı sınıflarındaki artışı geride bıraktı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının resmi verilerine göre, son 6 yıllık dönemde kamunun toplam personel sayısı yüzde 20.8 artarak 3 milyon 187 binden 3 milyon 851 bine yükseldi. Aynı dönemde Diyanet'in personel sayısı ise yüzde 39.9 gibi olağanüstü oranda artarak 150 bin 957'den 211 bin 154'e fırladı.
SON 6 YILDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Hizmet sınıfları itibariyle yapılan karşılaştırmalarda da din hizmetlerinde çalışan personel sayısındaki olağanüstü artış dikkat çekti. Son 6 yılda tüm hizmet sınıflarının toplamındaki artış yüzde 21'in altında kalmasına rağmen din sınıfında çalışan personel sayısındaki artış yüzde 32'yi aştı.
Aynı dönemde kamunun teknik personel ve emniyet mensubu sayısı sadece yüzde 18 arttı, üniversitelerin öğretim elemanı sayısındaki artış yüzde 12.6'da kaldı. İlk, orta ve lisede eğitim veren öğretmenlerin sayısındaki artış da yüzde 21'le din hizmetleri personelindeki artışın çok gerisinde kaldı.
Diyanet'in personel sayısı 211 bini geçmesine rağmen bunların 170 bin 692'sinin din hizmetlerinde çalıştığı da ortaya çıktı.
DİYANET'İN MEMUR SAYISI 191 BİNİ GEÇTİ
Diyanet'in 2017 yılında 141 bin 472'sii memur, 9 bin 453'ü sözleşmeli ve 32'si de işçi olmak üzere 150 bin 957 personeli bulunuyordu. 2023 yılı Haziran sonu itibariyle Diyanet'in memur sayısı 191 bin 372'ye, sözleşmeli personel sayısı 19 bin 119'a, işçi sayısı 663'e ve toplam personel sayısı da 211 bin 154'e yükseldi.
ATATÜRK'Ü ANMIYOR, CUMHURİYET'İ KUTLAMIYOR
Diyanet, milyonlarca vatandaşın gururla beklediği Cumhuriyet'in 100'üncü yılını adeta yok saydı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Diyanet'e bağlı tüm camilerde okunacak olan hutbede Cumhuriyet'e ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmedi.
Diyanet, geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cuma gününe denk gelince hutbede Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış, ancak Atatürk'ü yine anmamıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim’de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yine 'unutmuştu. Diyanet “Vatan millet sevdasıyla nice yüzyıllara” başlıklı Cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermedi. "Milli Mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimiz" ifadesini kullanmayı tercih etmişti.
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