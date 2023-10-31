Gazze’de kahreden bilanço

İsrail’in 25 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı 8 bin 306’ya yükseldi. Öldürülenlerin 3 bin 457’si çocuk, 2 bin 136’sı kadın…



İsrail’in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306’ya yükseldi.

Gazze’deki

Öte yandan İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, bazı İsrail birliklerinin Gazze'de ilerlediği duyuruldu. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Diğer taraftan, İsrail ordusu binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "plana göre kademeli olarak ilerlediğini" açıkladı.

Hagari, İsrail tanklarının Gazze'deki bir ana yol olan Salah al Din caddesinde ilerlediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hagari, ilave kuvvetlerin Gazze Şeridi'ne girdiğini ve karada ilerlediğini söyledi, ancak birliklerin konumunu vermeyi reddetti. Bununla birlikte, Gazze'deki hükümet, İsrail tanklarının, Salah al-Din caddesinden çekildiğini açıkladı.

Diğer taraftan, sınırı geçen İsrail tankları abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Hanun Bölgesi yakınlarındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki iki konuta düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının merkez Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusundaki Zavaida kasabasında bir evi hedef aldığı, 11 kişinin öldüğü ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampında bir eve düzenlenen başka bir saldırıda da üç kişinin öldüğünü ekledi.

İsrail ordusu, 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin "faaliyetlerinin genişletileceğini" duyurmuştu. Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti.

BIÇAKLI SALDIRI İDDİASIYLA BİR FİLİSTİNLİ VURULDU

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te "bıçaklı saldırıda" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin vurulduğunu, saldırıda bir polisin yaralandığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs’te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir şüpheli, İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenledi.

Olay sonucu bir polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi de vuruldu.

İsrail-Hamas çatışmaları 25. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 500'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı.İsrail’in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306’ya yükseldi.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 3 bin 457’si çocuk, 2 bin 136’sı kadın olmak üzere 8 bin 306’ya, yaralananların sayısının ise 21 bin 48’e yükseldiğini söyledi.Öte yandan İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, bazı İsrail birliklerinin Gazze'de ilerlediği duyuruldu. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Diğer taraftan, İsrail ordusu binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti.İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "plana göre kademeli olarak ilerlediğini" açıkladı.Hagari, İsrail tanklarının Gazze'deki bir ana yol olan Salah al Din caddesinde ilerlediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hagari, ilave kuvvetlerin Gazze Şeridi'ne girdiğini ve karada ilerlediğini söyledi, ancak birliklerin konumunu vermeyi reddetti. Bununla birlikte, Gazze'deki hükümet, İsrail tanklarının, Salah al-Din caddesinden çekildiğini açıkladı.Diğer taraftan, sınırı geçen İsrail tankları abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Hanun Bölgesi yakınlarındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki iki konuta düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının merkez Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusundaki Zavaida kasabasında bir evi hedef aldığı, 11 kişinin öldüğü ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.Bakanlık, Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampında bir eve düzenlenen başka bir saldırıda da üç kişinin öldüğünü ekledi.İsrail ordusu, 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin "faaliyetlerinin genişletileceğini" duyurmuştu. Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti.BIÇAKLI SALDIRI İDDİASIYLA BİR FİLİSTİNLİ VURULDUİsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te "bıçaklı saldırıda" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin vurulduğunu, saldırıda bir polisin yaralandığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs’te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir şüpheli, İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenledi.Olay sonucu bir polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi de vuruldu.