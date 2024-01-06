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Diyanet'e göre kadın, eşi izin verirse çalışır

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Aileyle ilgili bir soruyu yanıtlayan TC Diyanet, "Kadının çalışması eşinin iznine tabidir" dedi

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Diyanet'e göre kadın, eşi izin verirse çalışır
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TC Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tartışmalı fetvalarına bir yenisi eklendi. 
Daha önce “Depremzedeyi evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yok”, “Telefon, faks, SMS ve 
internet aracılığı ile de eşten boşanılır”, “Sol elle şeytanlar yemek yer” gibi çok konuşulan fetvalarla gündemden 
düşmeyen Diyanet, bu kez kadınların iş hayatına el attı.
Diyanet’in internet sitesinde yer alan “Aile ve Dini Rehberlik” bölümünde, aile ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verildi. 
“Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?” sorusuna Diyanet’in yanıtı tepki çekti.
Diyanet, şöye dedi: “İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Buna göre koca ekonomik gücüyle orantılı olarak eşinin mesken, nafaka, giyim-kuşam 
gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Nafaka temin etme sorumluluğu kocaya ait olduğundan kadının çalışma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, İslam’a göre kadın kural olarak ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Fakihler, ilgili ayetlerden hareketle kadının kocasının meşru isteklerine itaat etmesini gerekli görmüşlerdir. Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.”
 
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