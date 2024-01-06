Sanık avukatlarının ve savcılığın mütalaası sonrasında ara karar açıklanacak Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ara kararı beklenen İsias Otel davasında karar bugüne kaldı.

Dün sabah 09.00’da başlayıp, gece yaklaşık 00.00’ye kadar devam eden uzun soluklu davada tarafların yorulması üzerine mahkeme duruşmaya bugüne kadar ara verdi.Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 4. gününde sanık avukatlarının ve savcılığın mütalaası dinlenecek, sonrasında da ara karar açıklanacak.Mahkeme Türkiye saatiyle sabah 10.00’da başlayacak.Dün 17 tanığın dinlendiği duruşmada, müşteki avukatlarının delil ve tanık değerlendirmelerine yer verilmişti.Mahkeme, tarafların çok yorulması üzerine duruşmaya bugüne kadar ara vermişti.