banner913
banner932
Meclis Başkanı Töre:
Meclis Başkanı Töre: "Anavatan Türkiye’nin gururunu ve heyecanını paylaşıyoruz"
11 0
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
7 0
 
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
10 0
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
28 0
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
78 0
En çok yağış Pile bölgesine
En çok yağış Pile bölgesine
34 0
Dinçyürek: “Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz”
Dinçyürek: “Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz”
14 0
banner996
banner985

Erdoğan’dan 10 isme çizik

banner989

AKP'nin 48 ildeki adayı daha netleşti. TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 10 kentin belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı

banner974
Erdoğan’dan 10 isme çizik
banner971
Daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AKP'nin 48 şehirdeki başkan adayları da belli oldu.
TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı aldı.
Erdoğan, 10 kentin belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı.
KahramanmaraşMalatyaSakaryaTrabzonAdıyamanAfyonkarahisarAğrıKarabükKaramanKilis kentleri için yeni isimler belirledi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.