Erdoğan’dan 10 isme çizik

AKP'nin 48 ildeki adayı daha netleşti. TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 10 kentin belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı

Daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AKP'nin 48 şehirdeki başkan adayları da belli oldu.

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı aldı.

Erdoğan, 10 kentin belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı.

Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Karabük, Karaman, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi.

