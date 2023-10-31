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Cumhuriyet’in 100. yılında fener alayı

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Cumhuriyet’in 100. yılında fener alayı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100'üncü yılı Türkiye genelinde fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
Çok sayıda vatandaş, üzerine Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldız baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşlere katıldı.
 
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