Cumhuriyet’in 100. yılında fener alayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100'üncü yılı Türkiye genelinde fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
Çok sayıda vatandaş, üzerine Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldız baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşlere katıldı.
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