Saat 19.23’te 1923 kişi zeybek oynadı

Antalya’nın farklı noktalarında Cumhuriyetin 100üncü yılı kutlamaları yapıldı. Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 1923 Zeybek Atayı Selamlıyor etkinliği, belediye binası önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1923 kişi saat 19.23te zeybek oynamaya başlayarak görsel şölen oluşturdu. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan etkinlik büyük alkış aldı.
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