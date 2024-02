“Çözüm, refaha da katkıda bulunacak”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Kıbrıs Adası’nda çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır” dedi

Ankara’da, “Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kimliği ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş Anma Toplantısı” yapıldı.

Sergi Açılışı ve Anma Toplantısına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkünün, on yıllarca Rum mezalimine korkusuzca direndiğini; can verdiğini, kan verdiğini ama hürriyetinden vazgeçmediğini ifade eden Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

“EOKA zulmüne rağmen 1571’den beri yurdu, memleketi bildiği toprağını bırakmamış; egemenliğinden asla taviz vermemiştir.

Kıbrıs Türklerinin efsanevi direniş destanı, Ada’nın Yunanistan’a bağlanması anlamına gelen Rumların Enosis hayaline bir hançer gibi saplanmış; Kıbrıs Türkü katledilirken seyreden Dünya’ya azmin zaferini göstermiştir.”

Yılmaz, şöyle devam etti:

“KKTC’nin 40 yıldır ayrı bir devlet, ayrı bir demokrasi olduğu gerçeğini her platformda muhataplarımıza anlatıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüme giden yolu açacağına inanıyoruz.

Kıbrıs Adası’nda çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır.

Haksız, hukuksuz ambargolara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişebilmesi, Doğu Akdeniz bölgesinde bir çekim merkezi haline getirilmesi için ortak çalışmalarımız sürüyor.

İktisadi ve mali işbirliği anlaşmamız çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ı turizminden tarımına, kültüründen altyapısına her alanda destekliyoruz.”