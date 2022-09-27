Çocuk felcine dikkat çekmek için 2206 metre yükseklikte konser

"Engelliler ile Nemrut'a Tırmanıyoruz" etkinliği kapsamında çello sanatçısı Jamal Aliyev, "çocuk felci hastalığına son" sloganıyla aşının önemine dikkat çekmek için Nemrut Dağı’nın zirvesinde konser verdi

Çello sanatçısı Jamal Aliyev, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen “Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” etkinliği kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı'nın zirvesinde konser verdi.

Commagene uygarlığına ait ören yerlerinden Karakuş tümülüsü ve Roma dönemi cendere köprüsünü ziyaret eden engelliler Mehmetçik ve rotaryenlerin yardımıyla zorlu bir tırmanış yaptı. Nemrut Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” etkinliği kapsamındaki konser büyük ilgi gördü.

2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bölge Guvernörü Emre Öztürk, “Çocuk felci hastalığı ile mücadele edilmesi ve aşının önemi ile engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut dağında bir araya geldik. Bu muhteşem mekanda harika bir konser dinledik. Çocuk Felcine son vermek için aşılarınızı yaptırın” dedi.

Çello Sanatçısı Jamal Aliyev de “Rotary aynı zamanda engellilerin sorunlarına dikkat çekerek önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor” dedi.

Etkinliğe, Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Mersin, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Malatya, Samsun ile ABD, Mexico, Brezilya, Polonya, Nijerya ve Arjantin gibi ülkelerden gelen yüzlerce misafir de katıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Jamal Aliyev ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ile etkinliğe destek veren Kadir Dursun'a, Nemrut heykeli hediye etti.