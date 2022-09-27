banner875
banner815
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
17 0
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
51 0
 
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
7 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
60 0
88 0
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
17 0
Okullarda temizlik kaosu
Okullarda temizlik kaosu
12 0
banner878

2023 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası KKTC'de yapılacak

banner476

banner825
2023 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası KKTC'de yapılacak
Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası'na KKTC ev sahipliği yapacak. 2017'de yapılan ev sahipliğinin ardından 3-13 Haziran 2023 tarihleri arasında 12 takımlı Avrupa Şampiyonası KKTC'de gerçekleşecek. Bu bağlamda ilgili organizasyonla alakalı olarak detaylı açıklama tüm spor kamuoyuyla ilerleyen günlerde paylaşılacak.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.