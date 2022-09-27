2023 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası KKTC'de yapılacak

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası'na KKTC ev sahipliği yapacak. 2017'de yapılan ev sahipliğinin ardından 3-13 Haziran 2023 tarihleri arasında 12 takımlı Avrupa Şampiyonası KKTC'de gerçekleşecek. Bu bağlamda ilgili organizasyonla alakalı olarak detaylı açıklama tüm spor kamuoyuyla ilerleyen günlerde paylaşılacak.