“300 milyon ton molozu nereye gömeceksiniz?”

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'daki fayların 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde deprem üretebileceğine işaret edip olası İstanbul depremi sonrası oluşacak tabloya değindi. "300 milyon ton deprem molozunun nereye gömeceksiniz; bana söyleyin" dedi

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Beklenen Marmara Depremi ve Ekonomik Etkileri' konulu panele katıldı.

Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nde yeni seçilecek belediye başkanlarına deprem konusunda önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Görür "İstanbul depreminde 300 milyon tona yakın malzemenin, inşaat malzemesinin açığı çıkacağını düşünüyoruz. Peki, bu 300 milyon ton deprem molozunun nereye gömeceksiniz; bana söyleyin. Bunu bugünkü hükümet de bilmiyor, bugünkü belediye de bilmiyor. Belediyeye aday olanlar da bilmiyor, iddia ediyorum" dedi.

Olası Marmara depreminde Trakya Bölgesi'nin de etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Görür, şöyle devam etti:

- Trakya bölgesi dediğin zaman, bakın şimdi deprem üretecek fay denizde. Bu nereden başlıyor, körfezden başlıyor diyelim Tekirdağ'a kadar denizin içerisinde devam ediyor. 160 kilometre bunun uzunluğu var. Şimdi özellikle kırılmasını beklediğimiz yerler, Silivri açıklarından Yeşilköy açıklarına kadar ve adaların orada bulunduğu faylar. Bunlar, 7.2 ile 7.4 arasında büyüklükte bir deprem üretir. Böyle bir deprem olduğu zaman, Marmara Bölgesi'ni tümüyle etkiler.

"AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM"

- Trakya bölgesi dediğin, Marmara Denizi'nden yaklaşık 100 kilometre o faydan 100 kilometre kuzeye, 100 kilometre güneye git; buralar, ciddi bir şekilde etkilenebilir. 1999 depremlerini düşünün; bu depremler Gölcük'te oldu ama Avcılar'da 1000 kişi öldü. Avcılar da Gölcük'e yaklaşık 100 kilometre yakın bir mesafeydi. Marmara Bölgesi, büyük ölçüde etkilenir. Onun için aklımızı başımıza toplayıp, bu bölgede depreme uygun önlemler almamız lazım.

Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nde deprem beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

- Marmara'da deprem bekliyoruz, bunun birçok nedeni var. Kuzey Anadolu Fayı, Bingöl Karlıova'dan başlayıp, Marmara Denizi'ne kadar gelen Kuzey Anadolu Fayı her nerede bir deprem oluşturursa; oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelir ve hep öyle olmuştur. 1939'da Erzincan'dan başlayan deprem 42,43, 44, 57, 67, 99 hep doğudan batıya doğru olmuş. İşte Niksar, Erbaa, Adapazarı, Gölcük gibi doğudan batıya gelmiş ve depremler oluşturmuştur.

- Kuzey Anadolu Fayı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır, alışkanlığı böyledir. Yüzyıllarca bu şekilde çalışmış bir sistem. En son deprem Kocaeli olunca dedik ki, eyvah oranın batısında Marmara Denizi var, dolayısıyla İstanbul var ve hükümeti, insanları uyardık. 'Önlem alın' dedik, işin hikayesi bu ve o uyaranların en başında da ben geliyorum. Çünkü o zaman bütün Marmara'daki deniz araştırmalarını yapan ekibin Türk tarafının başkanıydım. O zaman TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin de başkanıydım.



