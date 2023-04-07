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Cengiz Kurtoğlu'na 3 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul'da bir mekanda sanatçı Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can adlı kişiyi darbeden Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

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Cengiz Kurtoğlu'na 3 yıla kadar hapis istemi
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Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Can'a yumruk atmıştı. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunmuştu. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu ile şikayetçi Mustafa Can katılmadı.
Mahkeme, Cengiz Kurtoğlu'nun ve şikayetçinin bir dahaki celse dinlenmelerine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021'de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can'ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun Can'a yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi.
Kurtoğlu'nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
 
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