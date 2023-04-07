Hüsnü Şenlendirici’den üzücü haber

'Şarkılar seni söyler' programının sunucularından ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı.

'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile ekranlarda olan 46 yaşındaki sanatçının ameliyat olduğu ve doktor gözetiminde kalması gerektiği belirtildi.

Ameliyata giren Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

