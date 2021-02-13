Çatılar uçtu, araçlar takla attı

Çeşme Alaçatı'da meydana gelen ve önüne kattığı her şeyi savuran hortum, evlerin çatılarını uçurdu, otomobilleri devirdi, tekneleri alabora etti, 18 kişi yaralandı

İzmir'de önceki akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına Çeşme Alaçatı'da hortuma dönüştü. Önüne kattığı her şeyi savuran hortum, evlerin çatılarını uçurdu, otomobilleri devirdi, tekneleri alabora etti. İnşaatta işçilerin kaldığı bir prefabrik yapı da hortumda parçalandı. Hortum nedeniyle 18 kişi yaralandı.İzmir’de önceki akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, korkutucu haber Çeşme’den geldi. Alaçatı’da hortum oluştu. hortum önüne kattığı her şeyi savurdu.Alaçatı Port’ta bir inşaatta işçilerin kaldığı prefabrik yapı hortum nedeniyle parçalandı. Bu esnada içerde bulunan 18 işçi yaralandı. İnşaatta bulunan kule vinç de hortum nedeniyle devrildi.Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışıklarında ortaya çıktı.Hortum, Alaçatı Port'un devamında bulunan şantiye alanındaki vinci devirdi. Hortumun vurduğu şantiyedeki prefabrik yapıda kalan 16 işçi de yaralandı. Tedavilerinin ardından eşyalarını almak için şantiyeye geri gelen işçiler, yaşadıkları felaketi anlattı.Çeşitli illerden çalışmaya gelen işçiler, hortumun etkisiyle bulundukları koğuştan iki üç sıra sonraki koğuşa kadar sürüklendiklerini anlattı.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran “Yer yüzündeki cennet Çeşme kısmi cehennemi yaşadı. Büyük bir felaketi ucuz atlattık” dedi.Hortumun Alaçatı Port tarafında büyük hasarlara neden olduğunu aktaran Oran, ilk belirlemelere göre, 4 teknenin battığını, 10 otomobilin hasar gördüğünü söyledi. Hortumun Büyük Sanayi mevkiini de etkileyerek çatıları uçurduğunu söyledi. Bu bölgede hayvan damları bulunduğunu belirten Oran, “Ne yazık bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Bir damın altında ise çok sayıda hayvan kaldı.” dedi.