Çift maske yüzde 95 etkili

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kumaş maskelerin altına takılan cerrahi maskelerin Covid-19'a karşı korumayı yüzde 95’a kadar artırabileceğini buldu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kumaş maskelerin altına takılan cerrahi maskelerin Covid-19'a karşı korumayı yüzde 95’a kadar artırabileceğini buldu. Bununla birlikte, ülkede maske takımının yüzde 95 çıkması halinde Haziran ayına kadar 116 binden fazla kişinin hayatının kurtarılabileceği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kumaş maskelerin altına takılan cerrahi maskelerin Covid-19'a karşı korumayı önemli ölçüde artırabildiğini buldu.

Yapılan çalışmada, iki kişi arasındaki damlacıkların yayılımı simüle edildi. Her iki tarafın da çift maske takması durumda virüsü iletiminin yüzde 95 civarında azaldığı görüldü.

Araştırmanın yazarları "Çift maske kullanımı, fiziksel mesafe, kalabalıklardan ve yetersiz havalandırılan iç mekanlardan kaçınma ve iyi el hijyeni gibi diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde corona virüsün yayılımını durdurmak için oldukça etkili bir araçtır” denildi.

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, aynı zamanda insanların yüzde 95'inin halka açık yerlerde maske takmasının, 1 Haziran'a kadar ülkede 116 binden fazla kişinin hayatını kurtabileceğini ortaya koydu.



