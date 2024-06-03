Can pazarı yaşandı

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken binanın enkazında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı

İstanbul Küçükçekmece’de zemin artı 3 katlı bir bina dün saat 08.40 sıralarında çöktü.Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan Belediye Caddesi üzerinde bulunan binanın çökmesi üzerine yapılan ihbarla, olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.1 ÖLÜ, 2’Sİ AĞIR 8 YARALI VARÇöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.Bina çöktükten sonra bir kişinin kendi imkanıyla enkazdan çıktı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdi.Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan ilk etapta kendi imkanıyla çıkan kişiyle birlikte 2'si ağır 7 kişi yaralı kurtarıldı. Daha sonra göçük altında olduğu düşünülen 2 kişiden birinin ise cesedine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan son kişiyi de yaralı olarak kurtardı.AĞIR YARALILARDAN BİRİ 6 AYLIK BEBEKYaralılar, Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerine kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan toplam 8 yaralıdan A.C. isimli 6 aylık kız çocuğu ile S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralıların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bilgisini veren Bakan Koca, enkazdan çıkan 2 kişinin tedaviye ihtiyaç duymadığını ifade etti.Binadaki arama ve kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekipler, enkaz altında kalan başka bir kişinin olması ihtimaline karşın dinleme çalışması gerçekleştirdi."1,5 KAT KAÇAK EKLENDİ, DENİZ KUMU KULLANILDI"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binaya 1,5 katın kaçak çıkıldığını söyledi.1988’de inşa edilen binanın yapımında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.” dedi.BİNANIN ZEMİN KATINDA İŞ YERİ VARİstanbul Valisi Davut Gül, çöken binanın enkazının bulunduğu alana gelip gazetecilere açıklama yaptı.Binanın giriş katında bir iş yeri olduğu bilgisini paylaşan Vali Gül, bir üst katta büro bulunduğunu, sonraki katlarda ise ailelerin yaşadığını anlattı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak 1 başsavcı vekili ile cumhuriyet savcısı ve 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı.Bakan Tunç, bilirkişi heyetinin olay yerindeki çalışmalarına başladığını bildirdi.Binanın sahibi ile çöken binada yer alan işletmenin sahibinin, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.