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Her Daim Doğa Dostları’ndan 3 Haziran Bisiklet Günü mesajı

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Her Daim Doğa Dostları, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nün, bisikletin önemini ve faydalarını vurgulamak için kutlandığını, bu özel günün, bisikletin sağladığı çevre dostu, ekonomik ve sağlıklı ulaşım avantajlarını hatırlattığını bildirdi.

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Her Daim Doğa Dostları’ndan 3 Haziran Bisiklet Günü mesajı
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Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ, gün dolayısıyla yayınladığı mesajda, 2018 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edilen günün, bisikletin sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı yaşam ve çevre koruma hedeflerine katkısını teşvik etmeyi amaçladığını ​Dünya Bisiklet Günü'nün arkasındaki temel amaçlardan birinin, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bisikletin, düşük maliyetli ve çevreye zararsız bir ulaşım aracı olarak iklim değişikliği ile mücadelede ve şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir rol oynadığını belirten Şentuğ, ayrıca, bisiklet sürmenin fiziksel aktiviteyi artırarak toplum sağlığını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Şentuğ şöyle devam etti:

“Bugün, bisiklet sürüşünü teşvik eden etkinlikler, toplu bisiklet turları, bisikletli ulaşım kampanyaları ve bisiklet parkurlarının açılması gibi çeşitli etkinliklerle kutlanır. Aynı zamanda, bisiklet sürüş eğitimi ve bisiklet bağışları gibi farkındalık artırıcı ve destekleyici faaliyetler de düzenlenmektedir. ​Sonuç olarak, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, bisikletin toplumsal, çevresel ve ekonomik faydalarını vurgulayan ve bu alandaki farkındalığı artırmayı amaçlayan önemli bir gündür.

Bizler Her Daim Doğa Dostları olarak Gazimağusa’mızda güvenli bisiklet yollarının bir an önce düzenlenmesini daha çok otomobil yolları yerine toplu ulaşım araçları sayesinde seferde olan otomobil sayısının düşürülmesini karbon salınımını azaltacak sıfır karbon salınımı yapan bisikletlerin yollarda olacağı bir kent istiyoruz. Bisiklet doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bu konuda adım atacak yöneticilerimizin yanında olacağımızı deklare ediyoruz.” 
 
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