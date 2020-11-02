Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Covid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakımında bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Burhan Kuzu'nun, yoğun çabalara rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kuzu'nun Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği açıklandı.

