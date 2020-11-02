Cypriot Naturel Walkers üyeleri sezonu açtı

Her hafta pazar günleri adamızın değişik bölgelerinde yürüyüş yapan gruba yeni takım arkadaşları da katılarak doğa sporu yapıyorlar.

Necati KÜLAHLILARUzun bir aradan sonra doğa yürüyüşlerine başlayan ve sezonun üçüncü yürüyüşünü gerçekleştiren Cypriot Naturel Walkers grubu iki hafta önce Alagadi’de yaklaşık 5-6 kilometre yürüyerek hem doğal ortamda temiz hava aldılar, hem de spor yaptılar.Her hafta pazar günleri adamızın değişik bölgelerinde yürüyüş yapan gruba yeni takım arkadaşları da katılarak doğa sporu yapıyorlar.Yürüyüş grubu rehberleri Saadet Alas önderliğinde geçtiğimiz pazar ise Küçük Erenköy'de doğa yürüyüşlerine devam ettiler.