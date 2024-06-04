Bunun adı vahşet!

Türkiye'de kamuoyu sokak hayvanlarını 'uyutma'ya karşı ayağa kalkarken, Yozgat’ta 20'den fazla sokak köpeği iğne ile öldürülerek yol kenarına atıldı

Yozgat’ta 20’nin üzerinde köpek, iğneyle öldürülerek canlı yavrularıyla birlikte belediye ve köylerdeki çöplerin toplanarak depolandığı Katı Atık Birliği Tesisleri yolu üzerine atıldı. Köpekler, belediye ekiplerinin kazdığı çukura gömülürken, hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediyenin barınağına götürülerek bakım altına alındı.

Bölgeye giden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, barınağa giderek tedavi ve bakım altına alınan yavrularla ilgili bilgi aldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Hakikaten insan olarak üzüldüğümüz bir manzarayı, bir vahşeti yaşadık, daha doğrusu tanık olduk. Bunlar iğneyle zehirlenmişler. Başka bir yerde zehirleyip getirip, oraya muhtemelen kamyon kasasından üst üste atıp gitmişler. Daha kötü olanı da bunların yavruları vardı. Onlarca yavruyu, zannediyorum 30’un üzerinde yavru vardı o bölgede, onlar da perişan bir haldeydi. Ben de o anda sahada olduğum için bizzat kendimin de müdahale etme imkanı oldu. Hem de görevli arkadaşları hemen oraya davet ettik, yavruları ve sağ olan diğer yetişkin köpekleri aldık, barınağımıza getirdik. Ölmüş olarak atılan 20’nin üzerinde köpek aynı zamanda ciddi bir sağlık sorunu da oluşturacak durumdaydı. Kokmaya başlamıştı tamamen. Onları da orada büyük bir çukur açmak suretiyle, belediyemizin ekipleri onları da gömdüler, herhangi bir sağlık sorunu oluşturmasın diye. Bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak hiçbir tarafı olamaz. Hayvanlarla ilgili bir yasanın görüşüldüğü dönemde, hayvanların uyutulmasının bahsedildiği bir dönemde böyle bir vahşeti kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yapanları da insan kabul etmek mümkün değil. Ben bunları Allah'a havale ediyorum."

Öte yandan Yozgat Valiliği, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

